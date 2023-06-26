  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine geçit yok

İzmir'de zehir tacirlerine geçit yok

İzmir'de zehir tacirlerine geçit vermemeye yönelik kurulan özel ekip, sokaklarda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Özel polis ekiplerinin özellikle gece saatlerinde otomobillerde yaptığı uygulamalarda satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bünyesinde, uyuşturucu madde ticareti yapanları yakalamaya yönelik kurulan Narko-Alan timleri, ilçede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bir çok adrese operasyonlar gerçekleştiren ekipler, şüpheli otomobilleri de denetliyor. İlçede son gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden, satışa hazır hale getirilmiş esrar, kokain ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T., R.K. ve O.Ç. adlı 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA