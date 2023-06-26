İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bünyesinde, uyuşturucu madde ticareti yapanları yakalamaya yönelik kurulan Narko-Alan timleri, ilçede gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bir çok adrese operasyonlar gerçekleştiren ekipler, şüpheli otomobilleri de denetliyor. İlçede son gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden, satışa hazır hale getirilmiş esrar, kokain ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T., R.K. ve O.Ç. adlı 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.