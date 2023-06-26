LBGT’lilerin yürüyüşü gerginliğe neden oldu

İzmir'de bir araya gelerek yürüyüş yapmak isteyen LBGT üyelerine polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamayla, Onur Haftası kapsamında düzenlenecek toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm eylem ve etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasakladı. Valiliğin 'yasak' kararına karşın LBGT üyeleri, eylem yapmak amacıyla, dün saat 17.45'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatarak geniş çaplı önlem aldı. Gruplar halinde gelen LBGT'liler caddede bekleme yapmamaları için uyarılmalarına rağmen, bulunduğu yerden ayrılmadı. Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.