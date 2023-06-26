Sağlık çalışanlarına linç girişimi!

Olay Selçuk İsabeyli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kaza ihbarı üzerine yaralıları kurtarmak için olay yerine giden 112 ambulans ekibi, daha ambulanstan inmeden olay yerindeki yaklaşık 50 kişi tarafından saldırıya uğradı. Çiftlik içerisinde yaşanan kazada ambulans ekiplerimiz bahçe içine girdikten sonra bahçe kapısı kapatılıp 810 112 ekibine onlarca kişi akıl almaz şekilde linç girişiminde bulundu.

TAŞ VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Saldırı sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, konunun takipçisi olacaklarını belirterek "Selçuk ilçemizin isabeyli Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu oluşan kazaya 112 ekiplerimiz müdahale etmiş ve kaza sonucu Ex olan kazazedenin fenalaşan yakınları için çağrılan 810 112 ekibimiz daha ambulanstan inmeden olay yerindeki yaklaşık 50 kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Kaza çiftlik içerisinde yaşanmış olup ambulans ekiplerimiz bahçe içine girdikten sonra bahçe kapısı kapatılıp 810 112 ekibimize akıl almaz şekilde linç girişiminde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN CEZAYI ALSINLAR"

Dehşet verici olayı kamuoyu ile paylaşan Özdemir, "Bahçe kapısı da kapalı olduğu için kaçamayan ambulansın ön camına sayısız taşlar, sopalarla saldırılmış ve küfürler edilmiştir. Cam kırıkları ekipteki arkadaşlarımızın kollarına ve bacaklarına isabet etti. Ambulansla çiftliğin demir kapısını kırılarak olay yerinden uzaklaşıp emniyete sığınan sağlık ekipleri canını zar zor kurtarmıştıır. Görevini yapmak isteyen ve yardım için giden 112 ekibimize yapılan saldırıyı kınıyor; her türlü yasal yola başvuracağımızı ve suçluların gerekli cezayı alması noktasında takipçisi olacağımızı duyururuz. Camiamıza geçmiş olsun" şeklinde açıklama yaptı.