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Haberler İzmir Bilal Saygılı'dan Soyer'e ‘keklik’ yanıtı

Bilal Saygılı'dan Soyer'e ‘keklik’ yanıtı

Bilal Saygılı’dan Soyer’e ‘keklik’ yanıtı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in 'çantada keklik' olmadığı ve merkez sağ eğilimine vurgu yaptığı sözlerine açıklama geldi. Saygılı; yaptığı açıklamada, "Ha şunu bileydiniz! İzmir'e çantada keklik gözüyle bakan hep sizdiniz. İzmir'in vatanseverliği, şehrine bağlılığını ve yeri zamanı geldiğinde yumruğunu özünden yana, değişimden yana vurma potansiyelini görmeyen sizdiniz!"dedi.

Başkan Saygılı, İzmir'in 1950'den 70'li yıllara kadar merkez sağ partilerden yana yoğun olarak tercih kullandığına dikkat çekerek, "Asıl mesele, İzmir'in CHP'nin kalesi olmadığıdır ve güçlü refleksler göstermesidir. Kaldı ki pek çok seçimde kendisini sol sayan CHP ipi göğüslese de merkez sağ partilerin oyları yüzde 40'ların üzerinde olmuştur. İzmir'in refleksleri yabana atılamaz! Nihayet, İzmir'in gerçek eğilimini kabul ettiler, İzmir'e hizmet etmeden, sonsuza kadar bu şehri kandıramayacaklarını gördüler. İzmir'in keklik mi yoksa, avlanamayacak bir şehir mi olduğunu cümle alem asıl 2024'te görecek" diye konuştu.

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