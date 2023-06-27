CHP bayramlaşmasında İl Başkanı’ndan sert sözler: Hesaplaşma dili kabul edilemez

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi partisinin il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Törende konuşan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, isim vermeden bazı eski milletvekilleri ve siyasetçilerin partiyle hesaplaşma içine girdiğini söyledi. Aslanoğlu, "Genel Başkanımızı, ilçe ve belediye başkanlarımızı, mevcut milletvekillerimizi, kamuoyu önünde ve basında tartışılır hale getirmesi, suçlaması ve değişim talebine sığınarak, hesaplaşmaya varan ağır sözler söylemesi kabul edilemez. CHP'nin her üyesi bu tartışmaların yerinin ilçe, il kongreleri ve kurultay olduğunu bilir" dedi.

'KADROLAR GÜÇLENMELİ'

Partinin yenilenmesi gerektiğini söyleyen Aslanoğlu, "Değişim şarttır evet. Partimizde değişimin önünü açmak, yaklaşan yerel seçimler öncesinde kadroların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlamak için kongreler süreci başlatılmıştır. Şimdi partili olduğunu söyleyen her CHP'linin yapması gereken, bu kongrelere hazırlanmak, önce mahalle delege seçimlerinde sandığa gitmektir. Bu seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa parti içi demokrasiyi ve değişimi o kadar güçlü sağlamış oluruz. Bu seçimlerde her üyemizin hakkını koruyacağız. Tüm seçim sürecinin şeffaf ve tüzüğümüze uygun yürütülmesinin teminatı olacağımıza söz veriyorum. Bu seçimlerin kardeşçe geçmesi için elimden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ ELEŞTİRME AKIMINA KAPILAMAYIZ"

KURULTAY sürecine atıfta bulunarak konuşan Aslanoğlu, "Bu aralar yeniden popüler hale gelen CHP'yi eleştirmek ve CHP hakkında ahkam kesmek akımına bizler kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir çınardır. Şimdi herkesin karar vermesi gereken şudur; Bu çınarda yeni bir filiz mi yeşerteceğiz, yoksa var olan dalları da kurutacak mıyız?" diye sordu.