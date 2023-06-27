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Haberler İzmir İzmir'de ‘BELLO JOS’ baskını: 34 gözaltı

İzmir'de ‘BELLO JOS’ baskını: 34 gözaltı

İzmir’de ‘BELLO JOS’ baskını: 34 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in de aralarında bulunduğu zanlılar gözaltına alındı. Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99 kilo 900 gram altın, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu.
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