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İzmir'de çocuk parkında yangın paniği

İzmir Buca'da bir grup çocuk ateş yakmak isterken yangına çıkardı. Kısa sürede parkı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdalalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
İzmir’de çocuk parkında yangın paniği

İzmir'in Buca ilçesinnde saat 13.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/66 Sokak'ta bulunan Şemsiyeli Park'ta yangın çıktı. İddiaya göre parkta bulunan bir grup çocuk, oyuncakların bulunduğu yerde ateş yakarak yangın çıkarttı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün parkı sararken, plastik oyuncakların tutuşması nedeniyle çıkan siyah dumanlar birçok yerden görüldü.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından Buca Belediyesi zabıtaları tarafından olay yeri bandıyla çevrilirken, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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