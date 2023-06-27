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Haberler İzmir İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı

İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir'e 280 bin 713 araç girdiğini, deniz yoluyla gelen turist sayısının da 6 bin 50 olduğunu bildirdi.

AA
İzmir’e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda turist, Ege Bölgesi'ndeki önemli turizm merkezlerinden İzmir'i ziyaret etti.

Bu kapsamda 23-26 Haziran tarihleri arasında İzmir'e 280 bin 713 araç girdi, aynı tarihlerde deniz yoluyla gelen turist sayısı 6 bin 50'ye ulaştı.

İzmir'e, 23-25 Haziran'da 343 uçuş gerçekleşirken, bunun 165'i iç, 178'i dış hatlardan yapıldı. 3 günde iç hatlardan gelen yolcu sayısı 29 bin 674, dış hatlardan gelen yolcu sayısı da 27 bin 874 oldu.

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