40 dakikada ormanı yanmaktan kurtardılar

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede bölge ulaşan ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 40 dakikada kontrol altına alındı. Dün 17.00 sıralarında Olduruk Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevlere, ekipler 5 dakika içerisinde müdahale etmeye başladı. Havadan ve kara ekiplerinin müdahalesiyle yangının sık ağaçlıklı alana yayılması engellendi. Bir bölge içerisinde sıkıştırılan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.