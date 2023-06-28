  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 40 dakikada ormanı yanmaktan kurtardılar

40 dakikada ormanı yanmaktan kurtardılar

40 dakikada ormanı yanmaktan kurtardılar
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede bölge ulaşan ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleriyle 40 dakikada kontrol altına alındı. Dün 17.00 sıralarında Olduruk Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevlere, ekipler 5 dakika içerisinde müdahale etmeye başladı. Havadan ve kara ekiplerinin müdahalesiyle yangının sık ağaçlıklı alana yayılması engellendi. Bir bölge içerisinde sıkıştırılan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA