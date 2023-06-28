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Haberler İzmir İzmir polisi 1 haftada 60 zehir tacirini yakaladı

İzmir polisi 1 haftada 60 zehir tacirini yakaladı

Zehir tacirlerine geçit vermeyen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içerisinde yaptığı 62 narkotik operasyonda toplam 60 şüpheliyi tutukladı.

İHA
İzmir polisi 1 haftada 60 zehir tacirini yakaladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, 18-24 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplamda 62 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 3 kilo 761 gram esrar-skunk, 1 kilo 479 gram metamfetamin, 620 gram kokain, 530 gram sentetik kannabinoid, 9 bin 363 adet ecstasy, 60 bin 263 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 20 adet hassas terazi, 12 adet tabanca, 1 adet tüfek, 525 adet tabanca/tüfek fişeği, suçtan elden edilen 99 bin 165 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonlarda 96 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, toplamda 60 şüpheli tutuklandı.

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