İzmir’in şehitliklerinde buruk bayram arifesi

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler, hüzünlü bir bayram arifesi yaşadı. Oğlu Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik'i 2016 yılında Diyarbakır'da şehit veren baba Mehmet Çelik, "Her bayramımız aynı. Gelip taşını öpüp gidiyoruz. Özel günleri istemiyoruz" dedi. Anne Mesude Çelik ise, "Yavruma hayırlı bayramlar demeye geldim" şeklinde konuştu. Kardeşinin kabrine gelen Murat Bozkurt da "İçimizden bir türlü atamadık" dedi.