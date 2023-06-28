Katlettiğiniz kızımın adını o tabeladan silin

Olay 335 gün önce gerçekleşti... Konak ilçesinde, 29 Temmuz 2022 günü Mersinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı iş yerine geldi ve konuşma bahanesiyle eşini dışarı çıkartıp kafasına sıktığı tek kurşunla öldürdü. 335 gündür ise elini kolunu sallaya sallaya gezen cani koca Deniz Özarslan'dan hala haber alınamıyor. Yeni Asır'a konuşan güzel Ezgi'nin acılı annesi Ziynet Zerkin 'Boşanmak üzere olduğu eşini öldürüyor, koruma kararı dahil her şey var. 335 gündür sokaklarda bu cani, İzmir polisinin bir an önce yakalayıp bu katilin en ağır ceza almasını sağlamasını istiyorum. Bugün bayram, Ezgi olmadan bu üçüncü bayram geçiyor. Ancak o yakalandığı gün benim için en mutlu gün olacak" dedi.

MARKET İŞLETİYORLAR

Acılı anne Zerkin, kaçan katil Deniz Özarslan'ın ailesi "Ezgi" ismiyle evlerinin bulunduğu semtte market işletmeye devam ettiklerini ve o ismi oradan kaldırmalarını istediğini de belirtti. "Kaldırın kızımın adını" diye isyan eden anne Ziynet Zerkin "Gerekirse dava açacağım, kızımın adını taşıyan o marketten belki de kazandıkları para ile firari evlatlarına para gönderiyorlardır" ifadesini kullandı.

BULUN O CANİYİ

31 yaşındaki dünyalar güzeli kızlarını toprağa veren ailenin gözü kulağı 335 gündür polisten gelecek telefonda. Sosyal medya hesaplarını herkese açarak katilin yakalanması için ihbar beklediğini görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

ÖZEL HABER