Tebdil-i kıyafetle temizlige geldi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı'na bir gün kala sürpriz bir kutlama yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tebdil-i kıyafet yapan Pehlivan, temizlik ve kişisel bakım hizmeti alan teyzenin evine girdi. Maske ve şapkasıyla tanınmaz hale gelen Pehlivan, temizlik yaparken evinde bulunduğu yaşlı kadına belediyenin hizmetlerinden memnun olup olmadığını sordu. Belediye Başkanını bizzat görmek ve teşekkür etmek istediğini dile getiren 68 yaşındaki Figen Soyaslan'a kim olduğunu açıklayan Pehlivan'ı karşısında gören yaşlı kadın, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Aydın Pehlivan'da "Figen Ablamız beni görmek istemiş, biz de ona küçük bir sürpriz yaptık" diye konuştu.