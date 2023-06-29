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İzmir’de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

İzmir’de eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

İzmir'in Selçuk ilçesinde özel bir şirketin eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı. Hafif yaralı 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Efes Havaalanı'ndan kalkan F150 tipi uçak, kalkış sonrası motor arızası nedeniyle Çorak mevkisine zorunlu iniş yaptı.

İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

Ağaca çarparak duran ve hasar alan uçaktaki sorumlu pilot Emre Ö. (39) ile uçucu Hüsnü Mete E. (35) olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan 2 kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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