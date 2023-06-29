  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Vatandaşlar camilere akın etti

Vatandaşlar camilere akın etti

Vatandaşlar camilere akın etti

İzmir'de vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 1. günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi de bu camilerden birisi oldu. Saat 06.24'de cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı'nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri anlatıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Bayram namazını kılanlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA