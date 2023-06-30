Ayrıldığı kadın ile ağabeyini peş peşe öldürdü! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Olay İzmir'de Karanfil Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşayan Y.K. ile Fidan Bahçecioğlu bir süre önce ayrıldı. Y.K., dün kendisiyle yaşayan 11 yaşındaki oğlu B.K.'yi, Fidan Bahçecioğlu'na getirdi. Burada Y.K. ile Bahçecioğlu ve onun ağabeyi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., yanındaki tabancayla Bahçecioğlu kardeşlere peş peşe ateş etti. Bahçecioğlu kardeşler kanlar içinde yerde kalırken, Y.K. ise oğlunu alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fidan ve Kenan Bahçecioğlu kardeşlerin öldüğü belirlendi. İki kardeşin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bornova ilçesinde yakalanan Y.K., gözaltına aldı.

Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edilen Y.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Y.K.'nin ilk ifadesinde Fidan Bahçecioğlu'na borç para verdiğini, tartışmanın da alacak meselesi nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.