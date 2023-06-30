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Haberler İzmir İzmir'de husumetli iki grup birbirine girdi! Tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtılar

İzmir'de husumetli iki grup birbirine girdi! Tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtılar

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Şüpheli B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

DHA
İzmir’de husumetli iki grup birbirine girdi! Tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtılar

İzmir'de Erzene Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, Esat G. (25) ve Kaan G. (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede ilk tedavisi yapılan Okan Kaplan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Okan Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Kaan G. ve Esat G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından şüpheli B.Y.'yi gözaltına aldı. B.Y. sorgulanmak için emniyete götürülürken, Okan Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Y.'nin ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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