‘25 senedir kandırıyorlar bir kez daha kandırılmayın’

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kamuoyunda "Balçova arsa mağdurları" olarak bilinen, Balçova'daki arsa sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki insanların CHP'li belediyeler tarafından yıllardır kandırıldığını kaydeden Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı planların da çözüm olmayacağını, seçim süreci yaklaştığı için tekrar insanların kandırıldığını dile getirerek, işin çözümünün AK Parti tarafından yapılabileceğini ifade etti.

"BU İŞİ ANCAK AK PARTİ ÇÖZER"

Söz konusu mağduriyete ilişkin belediye tarafından insanlara "Devlet de bu işin içinde" tarafında söyleminin yayıldığını aktaran Kaya, "İnsanlar belediyeye güvenmişler, belediye bir de vatandaşlara 'Devlet de bu işin içinde' demiş. Böyle bir şey yok, devlet bu işin hiçbir yerinde yok, buradan söylüyorum, kandırmasınlar vatandaşı. Bunları yapan CHP'li ilçe belediyesi ve CHP'li Büyükşehir Belediyesi. Devlete top atmasınlar, hemşehrilerimiz de gerçeği bilsin. Bunun altını çiziyorum. Ben Balçova arsa mağduru hemşehrilerime söylüyorum. Bu işin çözümü biziz. 25 yıldır CHP'nin yalanlarına inandınız, umutlarınızla oynadılar. Yine yalan ve umut satma içindeler. Biz CHP'ye Balçova arsa mağduru hemşehrilerimizi ezdirmeyiz. Orayı rezerv alan ilan eder, kanuni altyapısını yapar bu işi çözeriz" dedi.