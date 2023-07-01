Atatürk’ün Urla’ya gelişi coşkuyla kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Urla'ya gelişinin 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili adına törende açıklama yapan Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, "97 yıl önce 30 Haziran'da ilçemizi ziyaret eden Gazi'nin şöyle bir sözü vardı: 'İnkılapları yaptık ama işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı gençlere ve sizlere çok iş düşüyor' demişti. Bugün de aynı şekilde yapacak çok işimiz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş o dönemin Urlalı hemşerilerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.