Çeşme’deki ünlü beach’te dudak uçuklatan fiş

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'deki ünlü beach kulüplerdeki fiyatlar dudak uçuklatıyor.

SADECE HİZMET BEDELİ

Şimdi de ortaya ilçenin ünlü mekanlarından Boheme Beach'ten astranomik rakamları gösteren bir fiş çıktı. Sosyal medyada dolaşan ve toplam hesabın 27 bin 192 lira olan fişe göre, mekanda bir içkişişesi 6 bin lirayı buluyor. Biranın fiyatı ise 210 lira. 9 küçük su için ödenen fiyat ise 630 lira. 9 kişi için alınan giriş ücreti ise, 6 bin 750 lira.

Bir patates 250 lira, kolanın şişesi de 110 lira. Bu arada geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın manşet yaptığı ve vatandaşların rahatsızlığını aktardığı hizmet bedeli veya zorunlu bahşiş uygulaması kapsamında alınan para da "Yok artık" dedirtiyor. Fişte "hizmet bedeli" olarak 2 bin 472 lira alındığı görülüyor. Fişteki fiyatlara sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geliyor.