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Haberler İzmir İzmir'de 1 haftada 30 zehir taciri yakalandı

İzmir'de 1 haftada 30 zehir taciri yakalandı

İzmir'de polis ekipleri son bir haftada yaptığı 35 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda zehirli madde ele geçirdi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 30 şüpheli tutuklandı.

İHA
İzmir’de 1 haftada 30 zehir taciri yakalandı

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde 35 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 44 kilo 309 gram metamfetamin, 2 kilo 124 gram esrar-skank, bin 842 sentetik ecza, 110 ecstasy, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 3 tabanca, 1 tüfek, 106 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 33 bin 150 Türk Lirası ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 30 şüpheli tutuklandı.

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