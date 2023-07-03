İzmir’de 720 hektarlık orman kül oldu

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2202 yılına dair istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ülke genelinde geçtiğimiz yıl yaşanan 2 bin 160 orman yangınında 12 bin 798 hektarlık alan yandı. İzmir ise Muğla ve Antalya'dan sonra en fazla yangının yaşandığı kent oldu. İzmir'de 2022 yılında 169 orman yangını meydana geldi. Yine İzmir, Muğla ve Mersin'den sonra en fazla ormanlık alanın yangına maruz kaldığı kent oldu. İzmir'deki yangınlarda 720,56 hektarlık orman alanında ekolojik yapı yok oldu.

PİKNİK VE ÇOBAN ATEŞİNE DİKKAT

İZMİR Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa'daki 128 yangında ise 579,71 hektarlık alan yandı. İzmir Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki 667 hektarlık alan anız, avcılık, çoban ateşi ve piknik gibi ihmal nedenlerle yanarken, 562 hektarlık alan enerji kazaları ve trafik kazaları gibi nedenlerle yok oldu. Yanan alanların 450 hektarlık kısmı koru alanı iken 500 hektarlık alanı da makilik alan idi. Ayrıca 185 hektarlık orman toprağı alanı da yangınlardan etkilendi.