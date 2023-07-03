İzmir’de mahkemeden örnek karar! Hobi bahçelerine göz yumulmayacak

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 'Hobi bahçesi' adı altında tarım alanlarının imara açılmasının önüne geçmek için hukuk mücadelesi başlattı. İzmir'in Torbalı ve Buca ilçelerinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na aykırı bir şekilde 'hobi bahçesi' yapılmak üzere küçük hisselere bölünen 3 ayrı tarım arazisi için Tarım ve Orman il müdürlüğünün başlattığı hukuk mücadelesinde mahkemeler örnek kararlara imza attı.

HİSSELERE BÖLDÜLER

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kanunu hiçe sayan bazı uyanıklar İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 Buca ilçesinde ise bir tarım arazisini Hobi Bahçesine dönüştürüp vatandaşa satmak için harekete geçti. Bu kapsamda Torbalı Bozköy'de 118 ada 22 parseldeki tarım arazisi 27 hisseye, yine Torbalı Çakırbeyli mahallesindeki 104 ada 5 parseldeki tarım arazisi ise 27 hisseye bölündü. Yine Buca Kırıklar Mahallesinde yer alan 1 ada 231 parseldeki tarım arazisi de hobi bahçesi olarak satılmak üzere 35 ayrı hisseye bölündü.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Tarım arazilerini imara açmak isteyenlere göz açtırmayan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçerek hukuki süreç başlattı. İl Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren mahkeme örnek bir karara imza attı. Yargı bölünerek tescil edilen tapuların iptaline ardından da önceki malik adına hisselerin tapuya tesciline karar verdi.

SON YILLARIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Son yıllarda ülkenin önemli bir gündem maddesi haline gelen toprak ve su kaynaklarının azalması konusunda verimli tarım arazilerinin bölünerek üzerine küçük parsellerde prefabrik ev yapılmasının yolunu açan uygulamaların çoğaldığına dikkat çeken İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri her ne kadar bu tür uygulamalara karşı cezai işlem yapılsa da bozulan arazilerdeki yıkım süreçleri ve eski verimli tarım arazisi haline dönmelerinin uzun yıllar aldığına dikkat çekti. Ayrıca söz konusu hisselerin birbirine defalarca satış yapılması nedeniyle kanuna ilk muhalefet eden kişilerin araziyi çoktan satması nedeniyle hukuki ve mali yükümlülüklerden kurtulduğuna dikkat çeken yetkililer cezai işlemlerle hisseleri son alan kişilerin uğraşmak zorunda kaldığını dolayısı ile büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti.