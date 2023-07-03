"İzmirlinin karnı bu tür oyunlara tok"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer her fırsatta çevreciymiş algısı oluşturmaya çalışıp belediyenin arıtma tesisleriyle övünürken kendisine bağlı İZSU'nun 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadan çalıştığının ortaya çıkması kent gündemini sarstı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İZSU'ya 5 milyon 260 bin lira ceza keserken Büyükşehir Belediyesi'nde adeta suç üstü yakalanma telaşı başladı. Büyükşehir Belediyesi, bir açıklama yaparak, ceza kesilen tesisleri kapanan İl Özel İdaresi'nden devraldıklarını ve bunun ardından çevre izin belgesi almak için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden bu arıtma tesisleriyle ilgili gerekli bilgi ve belgeleri defalarca istediklerini ancak bu belgelerin kendilerine verilmediğini öne sürdü.

'EKSİKLERİ GİDERMEMİŞSİNİZ'

Bu arada AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Soyer ile ekibi için "Çevre yüzsüzleri" şeklindeki açıklaması da siyaseti hareketlendirdi. Tunç Soyer'in ekip arkadaşı olan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, kesilen cezaya ve Bursalı'ya cevap vermeye çalıştı.

Bu açıklamalara tepki gösteren Bursalı, "Suç üstü yakalanmanın telaşı içindeler. Her zaman olduğu gibi mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama İzmirlinin karnı artık bu tür oyunlara tok. İl Özel İdaresi kapanalı yıllar oldu. Siz bu tesisleri eski Başkan Aziz Kocaoğlu zamanında almışsınız ve hala eksiklerini gidermemişsiniz. Yakalanınca da suçu, telaşla başkalarına atmaya çalışıyorsunuz" diye konuştu.

SİZİN BURNUNUZ KOKU ALMIYOR MU?

"BU tesislerin çevre izin belgesi var mı? Yok. Kesilen ceza doğru mu? Doğru..." diyen Bursalı, şöyle devam etti: Yıllardır olduğu gibi yine mağdur edebiyatına sarılıyorsunuz. Bırakın artık bunları da iş yapın. İzmirli sizden laf değil hizmet istiyor. Körfez'in hali ortada. Sizin burnunuz koku almıyor mu? Siz bu koku problemini çözeceğiniz yerde sağa sola laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz."