Öldüren yumruk!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sedat Necmi Gültiren (62), kendi otomobilleri sanarak, başka bir otomobile binen 10 yaşındaki kız torununun yanlış bindiği aracın sürücüsü Nihat Pekyen (45) tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan Gültiren, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gültiren'in kardeşi Nejdet Gültiren (60), "Ağabeyim öldü. Adalet istiyoruz" dedi. 22 Haziran'da yaşanan olay sonrası 8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran'da hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Gültiren, toprağa verildi. Kavgaya karışan Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Gültiren'in ölümü ile sonuçlanan dehşet verici kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.