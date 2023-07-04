35 operasyonda 30 kişi tutuklandı

İZMİR'E kent genelinde son bir haftada gerçekleştirilen 35 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 30 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 44 kilo 309 gram metamfetamin, 2 kilo 124 gram esrar-skank, bin 842 sentetik ecza, 110 ecstasy, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 3 tabanca, 1 tüfek, 106 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 33 bin 150 Türk Lirası ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheli şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 30 şüpheli tutuklandı.