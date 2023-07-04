Çeşme’nin güneşinden çok fahiş fiyatları yaktı

İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme'de, tatilcileri bu yıl da güneşten çok ünlü mekanlardaki fiyatlar yaktı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte ilçe nüfusu 50 binden 1 milyona kadar çıkarken, işletmeciler bu yoğunluğu fırsata çevirdi. Gündüz beach'lerde, akşam da restoranların hem menüleri hem de 'Servis', 'Garsoniye' ve 'Kuver' adı altında hesaba eklenen hizmet ücretleri adeta el yaktı.

Bir işletme 1 porsiyon dönere 595 lira fiyat biçerken, diğer bir işletme de 87 bin 900 liralık hesabın içerisine 7 bin 990 liralık 'Servis' ücreti yazdı. Dudak uçuklatan hesapların yanında bazı işletmelerde servis ve kuver ücretinin aynı fişe yansıtıldığını gören tatilciler ise, 'Kazığın suyu çıktı' diye isyan etti.

KİŞİ BAŞI GİRİŞ ÜCRETİ

Her yıl fahiş fiyat tepkileriyle gündeme gelen Bodrum'u aratmayan Çeşme, bu yıl da ilçeye gelen tatilcileri kızdırdı. Geçen yıla göre Çeşme'deki bazı eğlence mekanları ve restoranların enflasyon ve asgari ücreti bahane ederek kar marjlarını daha da yükseltmek için bu yıl ki sundukları ürün ve hizmetlere kat be kat zam yaptı. Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 50 bin nüfuslu ilçedeki insan sayısının 1-1,5 milyonlar seviyesine çıkması bazı işletmecilerin iştahını kabarttı. Geçen yıl Çeşme ve Alaçatı'daki bazı beach'lerdeki en düşük kişi başı giriş ücreti 75 ile 100 liradan başlarken, bu yıl aynı beach'lere girişler kişi başı 500 ile 650 lira arasında değişti. Bunun yanında bazı beach, kafe ve restoranlardaki fiyat ayarlamaları, hesap ve servis bedeli altında adisyonlara eklenen maliyetler Çeşme'ye gelenleri çileden çıkardı.

TEPKİLER SOSYAL MEDYADAN

Gittikleri mekanlarda hesapları görüp de sinirlenenler, tepkilerini sosyal medya hesaplarında faturalarını paylaşarak dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde tepki toplayan 50 liralık tuvalet ücreti ile 'Pes' dedirten olaya, bazı ünlü işletmelerin menülerine yazdığı fahiş fiyatlı ürünler ile gün sonunda adisyonlarına 'Servis' ve 'Kuver' adı altında yazdıkları yüksek ücretler de eklendi. Çeşme'deki bir otel, beach club'ındaki menüde yer alan dürüm dönere 495 lira, bir porsiyon dönere de 595 lira fiyat yazdı.

Fahiş fiyatlar beach'lerle sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğraflarına göre; Çeşme'deki Anjelica isimli ünlü mekana eğlenmeye gelenlere gecenin sonunda toplam 87 bin 900 lira hesap geldi. Hesaba 7 bin 990 lira servis ücreti yansıtıldı. Yine Çeşme'deki Alaçatı Kafası isimli mekanda bir müşteriye toplam 13 bin 730 lira hesap geldi. Bu adisyonda da 'Garsoniye' adı altında müşteriden bin 250 lira alındığı göze çarptı. Cabbar Port isimli bir başka mekanda ise toplam 8 bin 624 liralık hesaba hem 490 lira 'Kuver' hem de 780 lira 'Servis' adı altında ücret yansıtıldığı dikkatlerden kaçmadı.