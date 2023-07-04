Ege’de turizmciler çifte bayram yaşadı

İzmir'in turistik ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Foça ve Dikili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistleri ağırladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, Türkiye'de turizmin öncü destinasyonlarından olan Çeşme'nin Kurban Bayramı tatili boyunca nüfusunun 1 milyonu geçtiğini tahmin ettiklerini söyledi.

ÇEŞME'DE HER ŞEY YOLUNDA

Hava sıcaklarının yükselmesiyle turist sayısının arttığına işaret eden Belge, "Bayramla birlikte havalar da düzeldi. İnsanlarımız kendini plajlara, denizlere, Alaçatı'ya, Çeşme'ye attı. Güzel ve olaysız bir bayram geçirdik. Misafirlerimizi memnun ettiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. Kurban Bayramı'yla sezonu açtıklarını belirten Belge, "Önümüzdeki 2 ay, doluluğun en az yüzde 70'in üzerinde hatta 80'in üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum ancak son dakika rezervasyonları var bizde" dedi. Çeşme'de tatil yapmak isteyenlerin günlük 1500 ile 20 bin lira arasında, bütçelerine uygun tatil imkanı bulabileceğini ifade eden Belge, "Misafirlerimiz kendi bütçelerine göre Çeşme'de istedikleri mekan, istedikleri oteli bulabilirler" dedi.

PAMUKKALE TURİSTE DOYDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesini Kurban Bayramı tatili boyunca 123 bin 351 ziyaretçi gezdi. Yurt dışından gelen yabancı turistlerin yanında bayram tatilini değerlendirmek için bölgeye gelen yerli turistlerin de ilgi gösterdiği ören yerinde, birçok misafir yamaç paraşütü, sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu. Bölgedeki tesisler yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "Deniz kıyılarına göre fiyatlarımız uygun olduğu için otellerimizin tamamını doldurduk. Verimli bir bayram tatili geçirmiş olduk. Turistlerden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Pamukkale'ye gelen bir daha gelmek istiyor. Son dönemde yerli turist sayısında da oldukça artış gözleniyor. İnşallah güzel bir sezon geçirerek yıl sonu hedeflerimize ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

BAYRAM GİBİ BİR YAZ OLACAK

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki oteller de tatilde doldu. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, bayramdaki yoğunluğun bekledikleri gibi geçtiğini söyledi. Otellerin dolu olduğuna dikkati çeken Özden,"Restoranlar, eğlence mekanları ve plajlar doluydu. Çok yoğun bir doluluk geçirdik. Güzel bir bayram oldu herkes için. Sezonun yoğunluğu da böylece başlamış oldu. Bayramla beraber hareketlik en üst seviyeye çıktı. Oteller için ciddi bir moral motivasyon oldu. Bayram tadında bir yaz geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi. Özden, bayram tatili süresince Kuşadası'nda nüfusun 1 milyon 200 bin civarında olduğunu sözlerine ekledi.

BABADAĞ'DA REKOR

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 9 günde toplam 10 bin 546 kişi yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Fethiye'nin bayram tatilinde çok sayıda turist ağırladığını, yaşanan yoğunluk nedeniyle Ölüdeniz yolunda uzun araç kuyrukları oluştuğunu söyledi. Babadağ'dan geçen yıl 198 bin 724 uçuş yapıldığını hatırlatan Çıralı, bu yıl hedefin 250 bin olduğunu söyledi.