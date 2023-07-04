Foça’da taş ocağı iptal

İZMİR Foça Kocamehmetler köyünde planlanan taş ocağı projesine karşı yapılan itirazlar sonuç verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın temmuz 2022'de çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattığı ve İzmir'in Foça ilçesi Kocamehmetler köyünde kurulması planlanan doğal taş (tüf) ocağı projesi yapılan itiraz üzerine iptal edildi.

GÜNDE 424 KİLO TOZ

PROJE hayata geçseydi saatte 53, gün içinde 424 kilogram toz havaya karışacaktı. Yıllık 334 bin ton atık oluşturacak olan taş ocağı partikül yayarak çevreye telafisi olanaksız zararlar oluşturacaktı. Dekoratif taş amaçlı açılması istenen ocağının partikülleri her yıl katlanarak artarken, yeni cüruf dağları çevreyi tehdit etmeye devam edecekti. Zeytinlikle geçimini sağlayan köyde zeytin ağaçları dışında, kızılçam ve endemik bitki örtüsü yok olma tehdidi altındaydı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platform yürütmesi, "Pers Mezar Anıtı yakınındaki taş ocağı projesinden sonra, Kocamehmetler köyündeki projenin de iptal edilmesi bizim için çifte bayram oldu. Kocamehmetler'de faaliyeti devam eden iki taş ocağının tahribatına karşı mücadelemiz devam edecek" değerlendirmesini yaptı.