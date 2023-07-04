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Haberler İzmir Kavurucu sıcaklar hepimizi bunaltacak

Kavurucu sıcaklar hepimizi bunaltacak

Kavurucu sıcaklar hepimizi bunaltacak

METEOROLOJİ verilerine göre, İzmir'e kavurucu sıcaklar geliyor. Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni bir haftaya başlayan İzmirliler, 36-37 dereceye varan sıcaklarla karşılaşacak. Haziran ayının ilk haftalarını sağanak yağış ve mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıkları ile geçiren İzmirliler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de 33 derecelik sıcaklıkta tatil yapmıştı.

Meteoroloji verilerine göre kavurucu sıcaklar bu hafta itibariyle etkisini gösterecek. İzmir'de hava sıcaklıkları 36-37 derece arasında seyredecek. Salı, çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklığı 36 derece olacak. Termometreler, cuma 37, cumartesi 34, pazar ve pazartesi günü ise 32 dereceyi gösterecek.

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