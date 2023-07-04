Kavurucu sıcaklar hepimizi bunaltacak

METEOROLOJİ verilerine göre, İzmir'e kavurucu sıcaklar geliyor. Kurban Bayramı tatilinin ardından yeni bir haftaya başlayan İzmirliler, 36-37 dereceye varan sıcaklarla karşılaşacak. Haziran ayının ilk haftalarını sağanak yağış ve mevsim normallerinin altındaki hava sıcaklıkları ile geçiren İzmirliler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de 33 derecelik sıcaklıkta tatil yapmıştı.

Meteoroloji verilerine göre kavurucu sıcaklar bu hafta itibariyle etkisini gösterecek. İzmir'de hava sıcaklıkları 36-37 derece arasında seyredecek. Salı, çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklığı 36 derece olacak. Termometreler, cuma 37, cumartesi 34, pazar ve pazartesi günü ise 32 dereceyi gösterecek.