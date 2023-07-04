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Haberler İzmir Onlarca metre yükseklikten atladı! Şans eseri kurtuldu

Onlarca metre yükseklikten atladı! Şans eseri kurtuldu

İzmir'in Konak ilçesinde ilginç bir olay gerçekleşti. Bir genç kız 33 katlı bir binadan atlayarak düşmeye başladı. Şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde bir genç kız, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli'nin çatısından kendisini boşluğu bıraktı. Genç kız, şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşerken, hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Onlarca metre yükseklikten atladı! Şans eseri kurtuldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Konak'ta bulunan Hilton Oteli'nde meydana geldi. Boş durumdaki otelin çatısına çıkan A.E.'yi (20) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Onlarca metre yükseklikten atladı! Şans eseri kurtuldu

İKNA ÇABALARI 1,5 SAAT SÜRDÜ
İtfaiye ekiplerince olası bir atlama durumuna karşı sokak içerisinde branda açılırken, yaklaşık 1,5 saat ekipler tarafından ikna edilmeye çalışan A.E., tüm çabalara rağmen, tedirgin gözlerle olayı takip eden vatandaşların bakışları arasında kendisini 33 katlı otelin çatısından boşluğa bıraktı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Şans eseri itfaiye ekiplerince açılan brandanın üzerine düşen A.E., başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zaman kaybetmeden sağlık ekiplerince ambulansa alınan genç kız, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.E.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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