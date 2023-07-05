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Haberler İzmir Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu: 167 kişiye işlem yapıldı

Çeşme'nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu: 167 kişiye işlem yapıldı

İzmir'de bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde ziyaretçi alan Çeşme'nin asayiş raporu belli oldu. İlçe genelinde 33 bin 718 kişinin GBT sorgulaması yapılırken aranması olan 167 kişi hakkında işlem yapıldı.

İHA
Çeşme’nin bayram tatilindeki asayiş raporu belli oldu: 167 kişiye işlem yapıldı

Kurban Bayramı tatilinde İzmir Çeşme'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 117 ekip ve 625 personel görev yaptı. Tatil süresi boyunca yapılan kontrollerde, 33 bin 718 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, aranması olan 167 kişi hakkında ise gerekli işlemler yapıldı. Trafik ekipleri de tatil boyunca yoğun çalışma yaparken, yapılan uygulamalarda 10 bin 950 aracın incelemesini yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 523 araca işlem yapılarak 2 milyon 512 bin 961 TL para cezası kesilirken, 66 sürücü trafikten men edildi. Trafik ekipleri, 10 sürücüye de korsan taşımacılık yaptıkları için işlem yaptı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı Çeşme'de, 9 günlük tatil boyunca 64 trafik kazası yaşandı.

EĞLENCE YERLERİNDE UYUŞTURUCULAR ÇIKTI

Bayram tatili boyunca çeşitli işletmeleri ve eğlence yerlerini de denetleyen ekipler, denetlenen 270 işletmeden 2'sine idari işlem yapılmak üzere tutanak tuttu. Denetlemeler sırasında yapılan aramalarda da; 13,5 gr esrar, 1,75 gr metamfetamin, 11,68 gr kokain, 11 sentetik ecza, 40 uyuşturucu hap, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 3 bıçak ve 1 kılıç ele geçirildi.

Tatil boyunca Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden 227 bin 148 araç girişi olurken, 234 bin 933 araçta çıkış yaptı. Deniz Hudut Kapısından da 23 bin 152 yolcunun giriş-çıkış işlemi gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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