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İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir Balçova'da 47 yaşındaki epilepsi hastası adamın deniz kenarında cesedi bulundu. Yapılan incelemede vücudunda darp izi bulunmayan adamın boğularak öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

İHA
İzmir’de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir'de saat 12.00 sıralarında İnciraltı Kent Ormanı sahilinde deniz kenarında bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin epilepsi hastası 47 yaşındaki Mustafa Uçarer olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre epilepsi hastası olan Uçarer'in boğularak öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Mustafa Uçarer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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