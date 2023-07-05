İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: "Mikrop kapıp hasta olacağız"

"BELEDİYE BU ATIKLAR İÇİN YILLARDIR ÇÖZÜM YOLU ÜRETMİYOR"

Geçtiğimiz hafta çöplerin yığıldığı bölgede çıkan yangını hatırlatan esnaf Mehmet Emin Aydın, "Uzun yıllardır burada esnafız ve sürekli burada çöp sıkıntısını çekiyoruz. Ne site yönetimi ne de belediye bu atıklar için çözüm yolu üretmiyor. Bu çöplerin sıkıntısını yıllardır çekiyoruz.