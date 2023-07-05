  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: "Mikrop kapıp hasta olacağız"

İzmir'in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: "Mikrop kapıp hasta olacağız"

İzmir Bornova'da Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde tüm tepkilere rağmen toplanmayan çöpler adeta bir dağ oluşturdu. Esnafın Bornona Belediyesi'ne tepkisi bir cevap bulamazken geçtiğimiz hafta bölgede yangın çıktı.

İHA

İzmir'de Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesindeki çöp sorunu yüzünden Bornova Belediyesine yıllardır sesini duyurmak isteyen bölge esnafı, yine aynı dertten isyan etti.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınlarının toplanmaması bölge esnafı tarafından tepkiyle karşılanırken, çalışanlar, sineklerden ve kaşıntıdan çalışamadıklarını dile getirdi.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

"BELEDİYE BU ATIKLAR İÇİN YILLARDIR ÇÖZÜM YOLU ÜRETMİYOR"
Geçtiğimiz hafta çöplerin yığıldığı bölgede çıkan yangını hatırlatan esnaf Mehmet Emin Aydın, "Uzun yıllardır burada esnafız ve sürekli burada çöp sıkıntısını çekiyoruz. Ne site yönetimi ne de belediye bu atıklar için çözüm yolu üretmiyor. Bu çöplerin sıkıntısını yıllardır çekiyoruz.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

Çöpler yüzünden sürekli sinek oluyor ve kaşıntıdan artık çalışamıyoruz. Mikrop kapıp hasta olacağız. Geçen hafta da bu noktada büyük bir noktada yangın çıkmıştı. O yangın otomobil ve iş yerlerine de sıçrayabilirdi. Bornova Belediyesinin bu çöp sorununa artık çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

"AYAKKABICILAR SİTESİNİN HER YERİ PİSLİK"
Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorununun yıllardır çözüme ulaşamadığını söyleyen esnaflardan Fatih Şimşek ise "Bornova Belediyesi hem çöp hem de buranın yolları konusunda hiç bir elle tutulur çalışma yürütmüyor. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinin her yeri pislik. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz, artık usandık.

İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları: Mikrop kapıp hasta olacağız

Buna bir çözüm bulmaları lazım. Normalde burası otopark; ama otoparktan çok çöplüğe benziyor. Biz burada pisliğin içerisinde çalışıyoruz, lütfen yetkililer artık sesimizi duysun" açıklamasında bulundu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA