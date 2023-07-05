Makasçı katil olay yerine dönüp izlemiş

İzmir'de Kurban Bayramı dönüşü 19 yaşındaki sürücü Y.İ.K.'nın trafikteki araçlara makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 kişinin ölümü, 20 kişinin de yaralanmasına yol açtığı cinayet gibi kazada 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin, "Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor" dedi. Kazada ölen Özer ve Aktaş ailesinin avukatlığını yapan Aykun Dikencik ise aracı kullanan kişinin Y.İ.K.'nın olup olmadığının tespiti için bölgedeki kameraların incelenmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

TAKSİR YERİNE OLASI KAST

Kazadaki eylem 'Taksirle öldürme suçu' olarak nitelendirilse de bunun taksirle değil, olası kast ile adam öldürme suçu olduğunun altını çizen Dikencik, "Bu ve bu gibi durumların bir daha yaşanmaması adına yasa koyucunun ilgili kanunlarda caydırıcı hükümlerin yer aldığı yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Öte yandan direksiyonda kimin olduğunun netlik kazanması için de bölgede bulunan tüm kameraların incelenmesi için talepte bulunduk. Aracı kullanan başkası olduğu konusunda duyumlar aldık. Savcılık, bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bu olay kısa bir süre sonra netlik kazanacak. Kazada en küçük ihbarı değerlendirip savcılıktan araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.