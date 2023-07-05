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Haberler İzmir Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

İzmir’in Tire ilçesinde üzerinde bir kişinin olduğu eşeği iple motosiklete bağlayıp kilometrelerce koşturdular. Şahıslar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

Olay, Tire'nin Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, iple motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdu.

Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

GÜLÜP EĞLENDİLER, O ANLARI PİŞKİNCE PAYLAŞTILAR

Eşeğe yaptıkları eziyeti gülüp eğlenerek cep telefonu kamerasıyla kayda alan şahıslar, çektikleri videoyu ise sosyal medyadan pişkince paylaştılar. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, hayvana yapılan eziyete tepki gösterirken, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıp eşeği bulmak için çalışma başlatıldı.

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