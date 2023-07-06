AK Partili Kaya’dan Küçük Menderes tepkisi: CHP’li Soyer’in beceriksizliği yüzünden doğa can çekişiyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Küçük Menderes Nehrindeki kirliliğe tepki gösterdi. Bunun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu vurgulayan Kaya, "14 ay önce çıktık, çağrıda bulunduk.

Biz temizliyoruz, siz kirletilmesine göz yumuyorsunuz, yapmayın dedik. Üzerinize düşen görevleri yerine getirin, yoksa çevreye, ekosisteme büyük zarar verirsiniz dedik, anlatamadık. Bizim anlatamadığımızı doğa anlatmış" dedi.

BİZ TEMİZLEDİK BÜYÜKŞEHİR KİRLETMEYE DEVAM ETTİ

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, Küçük Menderes Nehri'ni temizleyerek İzmir'in en büyük çevre projesini gerçekleştirdik. Toplam 94 kilometrelik hatta çalışma yürüterek, rüsubat ve atıklar nedeniyle daralan nehir yatağını temizledik. 5 kilometre uzunluğundaki Belevi tahliye kanalını da ıslah ettik.

Biz temizledik, CHP'li Büyükşehir kirletmeye devam etti! Denizdeki kirliliği gösteren bu tablonun sorumlusu, nehri kirleten atıklara önlem almayan, arıtma tesislerini yapmayan CHP'li İzmir Büyükşehir'dir. CHP'li Soyer'in ihmali ve beceriksizliği yüzünden doğa can çekişiyor"