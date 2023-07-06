Huzurevinde ikinci bahar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesindeki huzurevinde yaşamını sürdüren Ayşe Küpeli (77) ile Mehmet Cengiz (69) dünya evine girdi. Çiftin nikah töreni için Kampüsün etkinlik salonu özenle hazırlandı. Çift nikah öncesi "İkinci Bahar" şarkısı eşliğinde dans etti. Ardından Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ayşe Küpeli ile Mehmet Cengiz'in nikahını kıydı. Nikahın ardından kampüs sakinleri gönüllerince eğlenerek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Duygularını aktaran Ayşe Küpeli, "Önümüzdeki ay benim burada beşinci yılım dolacak. Otobüsten düştüm, kalçam kırıldı ve ihtiyaçlı duruma düştüm. 3 çocuğum var, çalışıyorlar. Ev, iş güç derken ben ortada kaldım, burayı seçtim ve geldim. Çok mutluyum. Mehmet Bey ile de beni hastaneye, muayeneye götürürken tanıştık. Yardımcı olurken el ele tutuştuk. Müşterek alanlarda vakit geçirirken sohbet ettik. Sonunda hayatlarımızı birleştirme kararı aldık. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. Mehmet Cengiz ise, "Ayşe Hanımla hastaneye gidip gelirken tanıştık aramızda bir kıvılcım oldu. Şimdi de evlendik" diye konuştu.