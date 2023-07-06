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İzmir’de eşeğe eziyete mahkemeden örnek ceza

İzmir’in Tire ilçesinde motosiklete iple bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturarak eziyet eden şahıslara, mahkeme tarafından 30 gün hayvan barınağı temizleme cezası verildi.

İHA
İzmir’de eşeğe eziyete mahkemeden örnek ceza

Olay, Tire'nin Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturmuşlardı.

Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alınmış, daha sonrada sosyal medyada paylaştıkları videoya çok sayıda vatandaştan tepki yağmıştı.

Motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturdular

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme E.K. ve C.T.'ye 30 gün boyunca hayvan barınağında temizlik yapma cezası verdi.

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