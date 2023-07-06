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Haberler İzmir İzmir'de sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu

İzmir'in bazı ilçelerinde sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Tire, Ödemiş, Kiraz, Torbalı ve Selçuk'ta vatandaşlar olumsuz şekilde etkilendi.

AA
İzmir’de sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu

İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak ve zaman zaman dolu, yine Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ise fırtına etkili oldu.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının akşam 19.00 itibarıyla etkili olduğunu söyledi.

Fırtına, sağanak ve dolunun ilçenin özellikle Yeğenli, Kızılcaavlu, Kireli ve Peşrefli Mahalleleri'ndeki tarım arazilerine zarar verdiğini belirten Evran, "Zararın boyutu sabah yapacağımız hasar tespit çalışması ile belli olacak. Bu bölgede özellikle sılajlık mısır, biber, taze soğan ve çeşitli yaz sebzesi ekili." dedi.

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