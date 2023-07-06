İzmir’in göbeğinde esnafı bezdiren çöp dağları

Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesinde toplanmayan çöpler adeta bir dağ oluştururken, esnaf Bornova Belediyesi'ne tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta bölgede toplanmayan atıkların alev almasıyla büyük korku uyandıran yangının çıktığı bölge, yeniden atıklarla doldu taştı. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınlarının toplanmaması bölge esnafı tarafından tepkiyle karşılanırken, çalışanlar, sineklerden ve kaşıntıdan çalışamadıklarını dile getirdi

"HER YERİ PİSLİK"

Ayakkabıcılar Sitesi'nin çöp sorununun yıllardır çözüme ulaşamadığını söyleyen esnaflardan Fatih Şimşek ise "Bornova Belediyesi hem çöp hem de buranın yolları konusunda hiç bir elle tutulur çalışma yürütmüyor. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin her yeri pislik. Yıllardır burada esnaflık yapıyoruz, artık usandık. Artık sesimizi duyun" açıklamasında bulundu.