AK Partili Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na cevap: Yerinde hodri meydan!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun arıtma tesislerini konuşmak üzere davet ettiği canlı yayına cevap verdi. Başkan Saygılı, "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Ama yerinde, sokakta. Öncesinde askıda bıraktıkları pek çok merak edileni; Örnekköy vakası gibi üstüne yattıkları açıklamaları yapmaya; sonra da her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Saygılı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Arıtma tesisleri dahil, körfez kirliliği ve kokudan kent içi ulaşıma; alt yapıdan yarım bıraktıkları yatırımlara ve Kemeraltı'na kadar her sorunu hem de. Ama yerinde, sokakta. Körfezi körfezde, trafiği trafikte, yatırımları kağnı hızıyla bile ilerlemeyen inşaat alanlarında konuşalım. Önce pek çok merak edileni; özellikle de Örnekköy konut projesinde, vatandaşın canı hiçe sayılarak, malzemeden çalma skandalına açıklık getirselerdi. İzmir, geçiştirilmeyecek kadar zekâ küpü, sorunları sosyal medyada iki satıra sıkıştırılmayacak kadar büyüktür! Kendilerini her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum."