İzmir’de yeni tarihi alanlar keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından İzmir'in Tire ve Selçuk ilçelerine dair aldığı koruma kararları dün Resmi Gazete'de yayımladı. İzmir'de kaçak kaza sonucunda eski dönemlere ait kalıntı alanlarına ulaşıldığı bilgisi verildi. Karara göre; İzmir Ili, Tire Ilçesi, Kireli Mahallesi, Maltepe Mevkii'nde, özel mülkiyete ait alanda tümülüse rastlandı. Ayrıca yine Tire İlçesi, Büyükkale Mahallesi, 112 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda 1. ve 3. dereceden sit alanı olarak belirlendi. Sit alanı içerisinde Roma Dönemi ve Erken Bizans Dönemine ait seramik parçaları ve çatı kiremit parçaları tespit edildi.