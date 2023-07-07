Soyer sivrisinek mücadelesinde geç kaldı

İzmirliler bu yaz sivrisineklerle boğuşurken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işin ciddiyetine yeni vardı. Sivrisinek istilasının önüne geçemeyince belediye basın birimine durumun sebebinin iklim değişikliği olduğu yönünde haberler servis ettiren Soyer, ardından yeni bir açıklama yaptı.

'MERAK ETMEYİN' DEDİ

Soyer, "Merak etmeyin, bu işi çözmekte kararlıyız" mesajı vererek kızgın vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Soyer'in işin ciddiyetini yeni anladığını belirterek, "Sivrisinekle en etkili mücadale bu sinekler daha doğmadan lavra aşamasındayken yapılan ilaçlama ve çalışmalardır. Bu saatten sonra ilaçlama yapılarak sorunun çözülmeye çalışması maalesef çok başarılı sonuçlar vermeyecektir. Etkili mücadele bu şekilde olmaz" dedi.

Soyer sosyal medya hesabından yapılan ilaçlama çalışmaları ile ilgili video paylaştı. Başkan Soyer, uzmanlardan danışmanlık alarak sürdürdükleri ilaçlama çalışmalarının 30 ilçede 27 ekip tarafından ivedilikle sürdüğünü açıkladı. Tunç Soyer paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İLAÇLAMA YAPILIYOR

"İklim krizi, sıcaklık gibi küresel değişiklikler ne yazık ki beklenilenin ötesinde popülasyon artışına sebep oluyor. Uzmanlarımızdan aldığımız danışmanlık ile 30 ilçede 27 ekip ilaçlama çalışmalarını ivedilikle sürdürüyor. Merak etmeyin, bu işi çözmekte kararlıyız."