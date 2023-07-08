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Haberler İzmir Barınakta ‘eşek gibi’ çalışacaklar!

Barınakta ‘eşek gibi’ çalışacaklar!

Tire’de motosikletin arkasına bağlayıp bindikleri eşeğe eziyet eden iki zanlı, hakim karşısına çıktı. Zanlılar, belediyenin barınağında bir ay boyunca hayvanların bakımını ve temizliğini yapacak.

NADİR UYSAL
Barınakta ‘eşek gibi’ çalışacaklar!

İzmir'in Tire ilçesi Dallık köyünde, sırf eğlence olsun diye motosikletin arkasına bağladıkları eşeğe eziyet edip görüntüleri sosyal medyaya yükleyen E.K. ve C.T. hakim karşısına çıkarıldı. Sosyal medyada tepkilerin odağında yer alan iki zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Mahkemede hakim, zanlılara ders niteliğinde bir ceza verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ikili, 30 gün boyunca Tire Belediyesi Barınağı'nda hayvan bakımı ve bina temizliği yapmaya mahkum edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

E.K. ve C.T. Dallık köyünde eşeği motosiklete bağladıktan sonra biri sırtına, diğeri de motosiklete bindi. Kahkaha atarak sıcak havada eşeği metrelerce koşturup, küfürler eşliğinde hayvana eziyet eden ikili, marifetmiş gibi çektikleri videoyu soysal medyada paylaştı. Yüzlerce vatandaş, zavallı hayvanın eziyet gördüğü videoya tepki yağdırdı. Tire Jandarması köye giderek zanlıları gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkarılan iki zanlı, 30 gün boyunca belediyenin barınağında çalışmaya mahkum edildi.

KORUMA ALTINDA

İki vicdansızın elinde eziyet gören eşek ise Tire Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından koruma altına alındı. Veteriner kontrolünden geçen eşek için rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Tire Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Suna Türkoğlu İçli, "Böylesine iğrenç bir olayın şehrimizde yaşanmış olması üzüntü yaratmıştır. Yaşanan bu üzücü olayı, esefle kınıyoruz" dedi.

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