Boşanma aşamasındaki eşini katletmişti! O caniye ağırlaştırılmış müebbet

20 Mayıs 2022'de,İzmir Çınartepe Mahallesi 2619'uncu Sokak'taki evde meydana gelen olayda, Metin Aydoğdu, evi terk eden, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı, kayınvalidesi Nedime Geyik'in evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile annesi Nedime Geyik'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan Geyik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, çiftin evliliklerinde birçok kez tartışma yaşadıklarının altı çizildi. Cansu Aydoğdu'nun olaydan 1 ay önce çocuğu D.A.'yla birlikte, annesinin evine gittiği de iddianamede belirtildi. Olay günü sanık Metin Aydoğdu'nun barışmak için aradığı eşinin olumsuz yanıt vermesi üzerine D.A.'yı almak için kayınvalidesinin evine gittiği, burada aralarında kavga çıktığı vurgulandı. Tartışmanın ardından Metin Aydoğdu'nun belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyik'i 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, yatak odasına kaçmaya çalışan eşi Cansu Aydoğdu'yu da yanına gidip, bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü belirtildi. Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Metin Aydoğdu'nun, 'Eşi kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istedi.

Davanın, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Metin Aydoğdu, avukatı Sait Mehmet Sait Koyundere, Cansu Aydoğdu ve annesi Nedime Geyik'i temsilen avukatı Şule Arslan Hızal, avukat Hatice Aslan Atabay, avukat Nergiz Tuba Aslan, avukat Barış Özbay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Merve Çimen, duruşmaya katıldı. Tarafların son sözlerinin sorulmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti sanık Aydoğdu'yu eşi Cansu Aydoğdu'yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesi Nedime Geyik'i yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümlerini de uygulamadı.