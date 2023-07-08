Ölümü amcasının elinden oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde amcası tarafından tüfekle vurulan yeğen, hayatını kaybetti. Acı olay, önceki akşam saatlerinde Torbalı Mahallesi 5048 Sokak'ta meydana geldi. Ali Osman Şen (31), iddiaya göre aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunan amcası Sedat Ş.'nin evine gitti. Amca- yeğen, evin bahçesinde tartışmaya başladı. Gerginliğin yükselmesi ile Sedat Ş. tüfekle yeğeni Ali Osman Şen'e ateş etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hakim karşısına çıkarılan Sedat Ş. ev hapsine çarptırıldı.

ÖMER DUR