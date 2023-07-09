Buca’da maganda dehşeti!

zmir'in Buca ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip otomobilinin aynasını yumrukla kırdı. O anlar, başka bir araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Olay, dün sabah saatlerinde Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken trafikte bir kadın sürücüyle tartışan kişi, caddeyi otomobiliyle trafiğe kapattı. Ardından 34 UF 9220 plakalı otomobilin kadın sürücüsünün yanına giden kişi, sinirlenerek otomobilin aynasına yumruk attı. Otomobilin aynasını kıran saldırgan, daha sonra aracına binerek yola devam etti.