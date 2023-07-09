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Haberler İzmir İzmir'deki acı olayda sır perdesi aralandı! Yatalak anne açlıktan, oğlu kalp krizinden öldü

İzmir'deki acı olayda sır perdesi aralandı! Yatalak anne açlıktan, oğlu kalp krizinden öldü

İzmir'in Konak ilçesinde anne ile oğlu evinde ölü olarak bulundu. Apartman sakinlerinin kötü koku şikayetlerinin ardından bölgeye gelen polis ekipleri Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'nin (52) cansız bedenlerini buldu. Ölümlerin ardındaki sır perdesi aralandı. Ölü bulunan annenin bakıma muhtaç ve yatalak olduğu, açıklıktan hayatını kaybettiği, oğlunun ise kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

İHA
İzmir’deki acı olayda sır perdesi aralandı! Yatalak anne açlıktan, oğlu kalp krizinden öldü

İzmir'in Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan annenin açıklıktan, oğlunun ise kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı.

Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, Suzan Gürzeren ve Yalçın Suat Gürzeren'in binadaki komşularıyla ve akrabalarıyla çok sık görüşmediği öğrenildi.

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