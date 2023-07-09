Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti’ye aldı! CHP’nin skandal belediyecilik örneği

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'hizmet'ten bir haber belediyecilik anlayışı artık İzmirli vatandaşı tak ettirmiş durumda. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer gibi CHP'li isimlerin 'evcilik' gibi 'belediyecilik' oynaması vatandaşları günlük refahından uzaklaştırır bir hale sokmaya başladı.

SPOR SPİKERİ EMRE TİLEV İZMİR'DE BELEDİYEYE FERYAT ETTİ: ÇUKUR OLMAYAN YER VAR MI?

Spor spikeri Emre Tilev, Ege bölgesinin en güzel tatil beldesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde, köstebek yuvasına dönmüş rezil yollarını ralli yarışı sunar gibi anlattı.

Tilev, yollarda yaşanan rezil durumu, "Seferihisar'da medeniyetin beşiğinde, medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. İşte ralli şampiyonası için muhteşem parkurumuz… Sağda bir çukur, solda bir çukur, çukur olmayan yer var mı?" diyerek tiye aldı.